Снимок сестры Ким Кардашьян в нижнем белье собрал почти три миллиона лайков

Модель Кендалл Дженнер, младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором позировала в нижнем белье. Фотография набрала более 2,8 миллиона лайков в интернете.

21-летняя Дженнер загрузила кадр 4 июля, в День независимости США. Всего за обновлениями на странице знаменитости следят более 82 миллионов пользователей.

🇺🇸 A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jul 4, 2017 at 7:00am PDT

Снимок был сделан для модного журнала Love Magazine.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой Ким Кардашьян. Девушка работает манекенщицей с 13 лет. Является «ангелом» Victoria's Secret и лицом бренда Estee Lauder.

В июне стало известно, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором продемонстрировала пресс. Селфи, на котором 47-летняя Лопес обнажила живот, набрало более 1,5 миллиона лайков в соцсети.