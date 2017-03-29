Сестра Ким Кардашьян снялась полуобнаженной в стиле Мэрилин Монро

Младшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя модель Кендалл Дженнер, снялась для журнала Love Magazine в образе, на который стилистов вдохновила Мэрилин Монро. Об этом пишет Daily Mail.

Манекенщицу сфотографировали в полупрозрачном нижнем белье, уложив волосы в ретро-стиле и сделав макияж в духе 1950-х годов. Образ дополнили массивным жемчужным ожерельем. Автором фотосессии стал Джон Рэнкин.

В своем Instagram-аккаунте редакция Love Magazine поделилась несколькими кадрами со съемок Кендалл, а также опубликовала видео, сделанное по мотивам фотосессии.

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой Ким Кардашьян. Девушка работает моделью с 13 лет. Является «ангелом» Victoria's Secret и лицом бренда Estee Lauder.



