Панин залез к девушке в задний карман в клипе Стаса Костюшкина «Опа! Анапа»

Видео: ELLO / YouTube

Актер Алексей Панин снялся в клипе певца Стаса Костюшкина (проект A-Dessa) на песню «Опа! Анапа». Видео опубликовано на YouTube-канале ELLO.

По сюжету ролика, Панин встречает и приобнимает двух девушек, у одной из которых вытаскивает телефон из заднего кармана шорт. После этого он продает его уличному торговцу, но обнаруживает, что тот его обсчитал. Начинается погоня, однако продавец уплывает от Панина на катамаране.

Режиссером клипа выступил Алексей Фигуров, ранее работавший, в частности, с певцом Филиппом Киркоровым.