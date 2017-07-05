В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) была построена рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. Об этом сообщает новостной портал PV Tech.

Строительство солнечной фермы осуществляет компания Panda Green Energy. Электростанция состоит из черно-белых элементов, фигура медведя становится различимой при взгляде сверху. В настоящий момент мощность электростанции составляет 50 мегаватт, в дальнейшем она достигнет 100 мегаватт. После полного запуска электростанция будет производить энергии до 3,2 миллиарда киловатт в час.

Отмечается, что при электростанции будет создан центр для обучения молодежи. Школьникам расскажут о преимуществах солнечной энергии. Например, за 25 лет эксплуатации станция выработает столько же энергии, сколько высвободилось бы при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Panda Green Energy намерена построить еще несколько таких станций.

22 июня президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на американо-мексиканской границе. По его словам, об этой идее раньше не говорили. «А неплохое воображение, да? Здорово? Это я придумал!» — похвастался он публике.

