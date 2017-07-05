На Украине запретили «Офицерских жен» и «Операцию "Тайфун"»

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения сериала «Офицерские жены» и фильма «Задания особой важности. Операция "Тайфун"». Об этом пресс-служба Госкино заявила в Facebook.

Государственная регистрация украинского телесериала и российской картины отменены. В заявлении агентства отмечается, что это было сделано на основании закона «О кинематографии», который, в частности, запрещает показывать киноленты, популяризирующие органы государственной безопасности СССР.

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В апреле Госкино запретило показывать российский сериал «Понаехали тут». Агентство обнаружило в нем материалы, «направленные на унижение нации и выказывание неуважения к национальным и религиозным святыням».

В январе на Украине отменили госрегистрацию российских сериалов «Человеческий фактор» и «Отель "Элеон"». В декабре 2016-го Госкино запретило драму «Старшая сестра». В ноябре регистрацию потеряли сразу семь сериалов.