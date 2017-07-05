Госдума одобрила 10-летний запрет на работу в госорганах для уклонистов

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о десятилетнем запрете на работу на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 5 июля.

В 2014 году в России был принят аналогичный закон, однако запрет на госслужбу был безвременным, пояснил один из авторов законопроекта, первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов. Конституционный суд счел эту норму незаконной, после чего парламентарии отправили документ на доработку.

«Раз мы вводим данный запрет, прописывается и алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает данный гражданин», — цитирует Андрея Красова ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона поможет сократить число уклонистов.

23 июня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий ценз оседлости для представителей высшего офицерского состава, которых делегируют в Совет Федерации.

