Генералам отменили ценз оседлости при избрании в Совфед

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий ценз оседлости для представителей высшего офицерского состава, которых делегируют в Совет Федерации. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 1 июня. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов.

Как отмечалось в пояснительной записке, «высший офицерский и руководящий состав может направляться в длительные служебные командировки для прохождения службы в различные субъекты РФ». Таким образом, указывали авторы, военные не могут выполнить требование о длительном проживании в определенном регионе.

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В декабре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене 20-летнего ценза оседлости для российских послов, которые намерены занять кресло в Совфеде. Решение объяснялось тем, что дипломаты долго работают за границей.

Согласно действующей редакции закона о порядке формирования верхней палаты парламента, претендент на сенаторское кресло должен прожить в регионе, от которого выдвигается, не менее 20 лет в совокупности или не менее пяти лет перед назначением.

Это требование не распространяется также на сотрудников силовых структур, региональных и муниципальных чиновников, действующих депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов президентской квоты — глава государства имеет право назначить в Совфед 17 своих представителей.