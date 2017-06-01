Генералов предложили избавить от ценза оседлости при избрании в Совфед

Члены Совета Федерации Андрей Клишас и Андрей Кутепов предложили убрать требование о цензе оседлости к кандидатам в сенаторы, которым присвоено воинское звание офицерского или руководящего состава. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в четверг, 1 июня.

Законодатели отмечают, что они могут по долгу службы находиться за пределами региона, от которого избираются в верхнюю палату парламента. «Исключение данного требования для указанной категории лиц обусловлено порядком исполнения ими своих обязанностей», — говорится в пояснительной записке к документу.

20 февраля депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение ГД законопроект, позволяющий лишать сенаторов мандатов за прогулы и утрату связи с населением регионов, от которых они избраны. В Совфеде раскритиковали инициативу, отметив, что сенаторы отличаются дисциплинированностью.

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В верхнюю палату российского парламента избираются по два представителя от каждого российского региона. Сенатор от исполнительной власти должен избираться вместе с главой субъекта, а от законодательной может быть выдвинут только депутат заксобрания или муниципалитета.

Требование о постоянном проживании на территории региона не касается дипломатов, сотрудников силовых структур, региональных и муниципальных чиновников, действующих депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов президентской квоты. Глава государства имеет право назначить в верхнюю палату парламента 17 представителей, пока ни одно из этих мест не занято.