«Аэрофлот» призвал пассажиров указывать контактные данные при бронировании

При бронировании авиабилета компании «Аэрофлот» необходимо указывать номер телефона – такое требование содержится в новой редакции инструкции для агентов — «Технологии заполнения контактных данных пассажиров». В случае несоблюдения этого требования компания намерена применять к агентам штрафные санкции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Отмечается, что зачастую агенты указывают в бронировании клиента некорректный номер телефона, что лишает перевозчика возможности связаться с пассажиром в случае нестандартных ситуаций. Как отмечает «Аэрофлот», из-за этой небрежности только 4 июля на свои рейсы опоздали 47 пассажиров. В попытках связаться и отыскать пассажиров, а также из-за затраты времени на снятие их багажа был задержан 31 рейс – максимальная задержка составила полтора часа.

Для защиты своих интересов необходимо требовать внесения своих контактных данных до момента оформления перевозки агентом, подчеркивает «Аэрофлот». «Пассажиры, самостоятельно приобретающие авиабилеты, также должны помнить о необходимости внесения исчерпывающих и корректных контактных данных, которые позволят авиакомпании поддерживать с клиентом оперативную и устойчивую связь, в том числе оперативно направлять ему важные уведомления», — отмечается в пресс-релизе.

5 июля стало известно о том, что «Аэрофлот» более чем в два раза — с 490 до 1000 рублей — повысил номинал ваучера на питание для пассажиров при задержках и отменах рейсов.

