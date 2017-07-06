Убийцу якутского участкового отправили в колонию на 18 лет

В Якутии суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за убийство участкового уполномоченного, совершенное в октябре прошлого года. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мужчина признан виновным по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семье погибшего один миллион рублей.

Следствием и судом установлено, что ночью 18 октября 2016 года подсудимый и его приятель пришли в опорный пункт полиции села Сасыр Момского района республики. Как только полицейский открыл дверь, один из визитеров ударил его металлическим кастетом по голове. Когда участковый упал, преступники нанесли ему множественные удары ножом.

В ходе расследования были установлены подозреваемые. Одного из убийц арестовали, а его подельник совершил суицид.

5 июля сообщалось о задержании в Якутии 30-летнего мужчины по подозрению в убийстве трех человек — своего отца и двоих знакомых — во время застолья. Тела трех мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в лесном массиве Алданского района республики. По версии следствия, подозреваемый вместе с 57-летним отцом и двумя 31-летними знакомыми выехал на отдых в лесные угодья «Кырбыкан». Там мужчины устроили застолье, в ходе которого возник конфликт.