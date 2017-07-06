Прямые авиарейсы свяжут Москву и Бали

Между Москвой и индонезийским островом Бали в августе запустят первый прямой авиарейс. Об этом в четверг, 6 июля, пишет журнал Tempo.

Такой информацией с изданием поделился чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди. Конкретной даты открытия регулярного авиасообщения он не назвал.

По словам дипломата, лайнеры из Москвы будет принимать аэропорт города Денпасар. Работать на данном направлении намерена национальная авиакомпания республики Garuda Indonesia. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

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Предполагается, что прямой перелет займет 11 часов. В настоящее время направляющиеся на Бали из Москвы граждане вынуждены делать пересадку. На полет в итоге уходит не менее 20 часов.

Как пояснил Суприяди, власти Индонезии надеются привлечь таким образом больше туристов из России. В случае, если новый рейс станет популярным, в республике могут открыть прямые перелеты и по другим направлениям, например, между Москвой и Джакартой.

Дипломат также рассказал, что за первый квартал 2017 года в Индонезии побывали 45 тысяч российских туристов. За тот же период Таиланд посетили примерно 500 тысяч граждан России. Суприяди призвал бороться с азиатским королевством за отдыхающих.

Бали является одним из популярных туристических направлений у россиян. В настоящее время они добираются туда с пересадками в Сингапуре, Дохе, Куала-Лумпуре и других городах.

