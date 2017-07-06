Распространение рака в прозрачной мыши показали на видео

Японские ученые получили изображение всего тела мыши, больной раком. На анимацию, опубликованную исследователями, обратило внимание издание Gizmodo.

В созданной исследователями трехмерной модели видно, как по организму грызуна распространились злокачественные клетки, поразив легкие, кишечник и печень. Визуализация была получена с помощью химической смеси CUBIC (акроним Clear Unobstructed Brain/Body Imaging Cocktail), которая сделала тело мыши достаточно прозрачным для флуоресцентного микроскопа и конфокального лазерного сканирующего микроскопа.