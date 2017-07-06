В Санкт-Петербурге загорелся ангар с красками

В Санкт-Петербурге горит ангар с лакокрасочными изделиями, передает ТАСС 6 июля. Возгоранию присвоена третья степень сложности из пяти.

Участие в тушение принимают 100 спасателей. В готовность приведена пожарная авиация.

Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Информация о пострадавших уточняется.

«К месту пожара выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой осуществят замеры воздуха на предмет содержания в нем вредных и опасных веществ», — рассказали агентству в региональном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:55. Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в течение десяти минут.

Очевидцы сообщают о хлопках в районе возгорания, передает Пятый канал. Столб черного дыма виден из разных районов города.