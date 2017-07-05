В московском офисе «Яндекса» произошел пожар

В Москве в офисе компании «Яндекс» произошло возгорание. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о пожаре в доме №16 по улице Льва Толстого поступила около 14:20 мск. Отмечается, что горели электрические кабели в шахте лифта на площади шесть квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

Как сообщил телеканалу «360» директор «Яндекса» по связям со СМИ Очир Манджиков, никто не пострадал. После срабатывания сигнализации сотрудников компании эвакуировали.

В июне при пожаре в здании склада около Киевского вокзала погибли два человека. Сильно обгоревшие тела были обнаружены при разборе завалов после тушения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из находящегося поблизости бизнес-центра было эвакуировано 3,5 тысячи человек.