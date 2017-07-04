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Хакасские чиновники предстанут перед судом по делу о сгоревшем селе Шира

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Завершено расследование уголовного дела о халатности (статья 293 УК РФ) при борьбе пожаром в селе Шира республики Хакасии весной 2015 года, повлекшем гибель 12 человек, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

Перед судом предстанут глава муниципального образования Ширинский район Сергей Зайцев, руководитель Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и начальник республиканского отряда противопожарной служб № 7 Виктор Зенков.

«По версии следствия, Зайцев и Ковалев не обеспечили выполнение на территории села Шира требований законодательства в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а Зенков не осуществил руководство тушением возникших пожаров на территории села Шира», — рассказали в СКР.

По делу провели 150 судебных экспертиз, допросили более тысячи свидетелей и потерпевших.

В апреле 2015 года из-за сильного ветра огонь из горящей в округе степи перекинулся на дома в селе Шира. В результате, 12 человек погибли и еще 54 местных жителей пострадали. Сгорело более 450 домов на 20 улицах — поселок практически перестал существовать.

Расследование дела о пожарах на территории двух других муниципальных образований республики продолжается. Всего из-за пожаров весной 2015 года в Хакасии погибли 30 человек и более 600 обратились за медпомощью. Без жилья остались около пяти тысяч человек. В регионе действовал режим чрезвычайной ситуации.

При встрече с погорельцами в пункте временного размещения в апреле 2015 года президент России Владимир Путин потребовал наказать чиновников, виновных в распространении огня.

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