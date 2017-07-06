Эксклюзивы PlayStation 4 стали доступны на ПК

Sony объявила о добавлении в PlayStation Now игр с консоли PS4. Об этом написал старший менеджер сервиса по маркетингу Брайан Данн (Brian Dunn) в блоге компании.

Пользователям стали доступны 20 новых игр, среди которых эксклюзивные Killzone Shadow Fall, God of War 3 Remastered, Resogun. Таким образом, общее количество игр в PlayStation Now превысило 500 штук. По словам Данна, в будущем планируется добавить еще больше игр с PS4.

Сервис позволяет запускать консольные игры на компьютере. Стоимость ежемесячной подписки PS Now составляет 20 долларов. Три месяца обойдутся в 45 долларов. Также пользователям доступна неделя бесплатного использования сервиса.