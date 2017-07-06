В Белоруссии осудили пытавшегося ввезти оружие и «Майн кампф» россиянина

Суд Гродненского района Гродненской области Белоруссии признал гражданина России виновным в попытке незаконного провоза оружия и боеприпасов из Польши. Приговор был вынесен 5 июля, сообщает «Интерфакс».

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев отбывания наказания в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества», — сообщила ведущий специалист суда Юлиана Мольчиц. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Известно, что при задержании у россиянина также была найдена изданная в 1941 году книга «Майн кампф» (Mein Kampf), написанная руководителем нацистской Германии Адольфом Гитлером. Но она в материалах дела не фигурировала.

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Россиянина на белорусско-польской границе задержали в марте. Сотрудники таможни на пункте пропуска Брузги обнаружили в машине, на которой он ехал, 46 пистолетных боевых патронов, картечь, кинжал и «Майн кампф», а под одеждой нарушителя нашли револьвер.

«Майн кампф» запрещена к распространению во многих странах, в том числе и в России. В Белоруссии книга входит в список экстремистских материалов, за их распространение предусмотрена административная ответственность.