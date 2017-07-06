Испачкавшаяся в рвоте американская журналистка невозмутимо продолжила вести эфир

Видео: Darren Phan / YouTube

Журналистка американского телеканала KTLA Венди Берч (Wendy Burch) невозмутимо продолжила вести эфир после того, как испачкалась в рвоте. Ролик был опубликован на YouTube-канале Darren Phan.

На видео, которое было снято во время соревнований Ironman в Лос-Анджелесе, Берч стоит в толпе и берет интервью у девушки по имени Сара. Внезапно одного из участников состязаний стошнило, из-за чего он испачкал волосы корреспондентки. Тем не менее Берч продолжает вести интервью, будто не замечая произошедшего.

В комментариях под роликом пользователи сети восхитились профессионализмом журналистки. Они также отметили, что трансляция в телеэфире KTLA прервалась задолго до инцидента.

Ironman — серия соревнований по триатлону, проводимая WTC (Всемирной корпорацией триатлона). Каждая гонка серии состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.

Ранее в июле пакистанской журналистке Изре Хан в эфире индийского канала India TV пришлось объяснять зрителям, что она не умерла во время трансляции празднования Ураза-байрама.