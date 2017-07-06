Захарова назвала дату поездки Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Берлин с рабочим визитом 13 июля. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, глава МИД России проведет переговоры со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем и примет участие в церемонии закрытия «перекрестного» российско-германского года молодежных обменов.

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Кроме того, в ходе переговоров министры двух стран продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств России и ФРГ состоялась 28 июня в Краснодаре. Стороны, в частности, обсудили ход выполнения минских соглашений, ситуацию в Сирии и усилия по борьбе с международным терроризмом

Двумя днями ранее Габриэль заявил, что не испытывает оптимизма относительно урегулирования кризиса на востоке Украины в ближайшей перспективе. По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, это связано с тем, что обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года лидерами «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины и предусматривает, в том числе, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.