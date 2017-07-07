Сенаторы попросили Трампа не возвращать России конфискованную дипсобственность

Три американских сенатора попросили президента США Дональда Трампа не возвращать России дипломатическую собственность, конфискованную у Москвы в декабре 2016 года. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Reuters.

Письмо президенту отправили сенаторы от Республиканской партии Джонни Исаксон и Марко Рубио, а также сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen). В нем они указали, что возвращение конфискованной собственности «взбодрит» президента России Владимира Путина и стимулирует попытки «российского вмешательства в выборы на Западе».

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3 июля помощник Путина Юрий Ушаков выразил надежду на то, что российский президент и его американский коллега в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» разрешат ситуацию вокруг ареста российской дипломатической собственности в США. Он подчеркнул, что вопрос является чрезвычайно важным, так как в данном случае нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, и Россия не может не отреагировать на этот недружественный шаг.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Москва уже слишком долго ждет действий Вашингтона по возвращению России дипломатической собственности, изъятой в конце прошлого года. «Что касается того, что терпение российской стороны в этом плане на исходе, — это тоже говорилось на разных уровнях», — подчеркнул он.

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28 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о подготовке ответа на действия США. Дипломат пояснила, что он «будет иметь очень солидную базу проработки».

В конце декабря прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны.