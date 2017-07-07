Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде

Улан-Удэнский авиазавод поставит в Индию 60 легких вертолетов Ка-226Т в летном состоянии и 140 машинокомплектов, которые будут собраны на месте. В настоящее время в Индии идет выбор площадки для финальной сборки вертолетов этого типа в рамках контракта с «Вертолетами России». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал генеральный директор вертолетного холдинга Андрей Богинский.

«60 вертолетов будут поставлены отсюда в летном состоянии, а 140 в качестве комплектов. Уровень комплектации будет обсуждаться. Все поставки будут идти из Улан-Удэ. Кумертау (Кумертаусское авиационное производственное предприятие, где сейчас организован выпуск семейства Ка-226 — прим. «Ленты.ру») в данном случае будет выступать агрегатным заводом и поставщиком. Сейчас обсуждаем внутри компании разделение работ между Кумертау и Улан-Удэ», — сказал он.

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Богинский отметил, что технический облик вертолетов Ка-226Т для Индии и их цена будут окончательно определены после получения официального запроса Минобороны Индии к совместному предприятию, которое будет осуществлять поставку машин в рамках соглашения.

Соглашение о сборке легких вертолетов Ка-226Т в Индии было подписано в декабре 2015 года. Документ подразумевает сборку 200 машин с возможным увеличением до 400. Предполагалось, что вертолеты будут собирать близ города Нагпур в штате Махараштра из российских машинокомплектов с постепенным замещением части компонентов на продукцию, производимую в Индии.

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226, разработанная в середине 2000-х годов. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить до 1,1 тонны полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске. Вертолет оснащен двигателем Arrius 2G1 французской компании Turbomeca, имеет новый главный редуктор и трансмиссию, а также усовершенствованное бортовое оборудование.