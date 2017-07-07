Силовые структуры
 

Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде

Перейти в «Мою Ленту»

Улан-Удэнский авиазавод поставит в Индию 60 легких вертолетов Ка-226Т в летном состоянии и 140 машинокомплектов, которые будут собраны на месте. В настоящее время в Индии идет выбор площадки для финальной сборки вертолетов этого типа в рамках контракта с «Вертолетами России». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал генеральный директор вертолетного холдинга Андрей Богинский.

«60 вертолетов будут поставлены отсюда в летном состоянии, а 140 в качестве комплектов. Уровень комплектации будет обсуждаться. Все поставки будут идти из Улан-Удэ. Кумертау (Кумертаусское авиационное производственное предприятие, где сейчас организован выпуск семейства Ка-226 — прим. «Ленты.ру») в данном случае будет выступать агрегатным заводом и поставщиком. Сейчас обсуждаем внутри компании разделение работ между Кумертау и Улан-Удэ», — сказал он.

Богинский отметил, что технический облик вертолетов Ка-226Т для Индии и их цена будут окончательно определены после получения официального запроса Минобороны Индии к совместному предприятию, которое будет осуществлять поставку машин в рамках соглашения.

Соглашение о сборке легких вертолетов Ка-226Т в Индии было подписано в декабре 2015 года. Документ подразумевает сборку 200 машин с возможным увеличением до 400. Предполагалось, что вертолеты будут собирать близ города Нагпур в штате Махараштра из российских машинокомплектов с постепенным замещением части компонентов на продукцию, производимую в Индии.

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226, разработанная в середине 2000-х годов. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить до 1,1 тонны полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске. Вертолет оснащен двигателем Arrius 2G1 французской компании Turbomeca, имеет новый главный редуктор и трансмиссию, а также усовершенствованное бортовое оборудование.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выпуск вертолетов Ка-226Т для Индии перенесут в Улан-Удэ
«Ростех» организует выпуск в Индии 200 вертолетов Ка-226Т
Индия удвоит заказ на российские вертолеты Ка-226
Индия выберет партнеров для совместного производства 338 вертолетов
Последние новости
Во время «Адского пикника» в Гамбурге пострадали 111 полицейских
Маск предупредил о надвигающейся на человечество катастрофе
У владельца покрашенного под панду чау-чау в Сочи изъяли льва и орла
Омского фермера ради наживы напоили и скормили свиньям
Военные получили два новых арктических «Терминатора»
Косатки выгнали отдыхающих из воды в Канаде
Евро впервые с ноября 2016-го пробил отметку в 69 рублей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:06Сегодня
Пуск МБР «Хвасон-14»

Под знаком Марса

К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
10:54Сегодня

Уральский самогонщик обжегся в результате взрыва алкогольных паров

10:33Сегодня

Восемь человек в масках украли банкомат из московского торгового центра

10:44Сегодня

Военные получили два новых арктических «Терминатора»

Силовые структуры00:04 4 июля

Спят усталые

Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
09:19Сегодня

СК возбудил еще два дела из-за артобстрелов мирных жителей в Донбассе

18:21 6 июля

Пьяный мужчина укусил полицейского за ногу в центре Москвы

08:01Сегодня

Газета сообщила об отставке ответственного за ядерное оружие генерала

Силовые структуры00:16 5 июля
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского Морвокзала

Флоту стало тесно

Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
23:29 6 июля

Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком отправили под арест

09:55 6 июля

Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту

17:51 6 июля

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого по делу о «крымских генераторах»

Россия
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Мособлдума решила вернуть зарплату нескольким депутатам
При хлопке на шахте в Норильске погибли горняки
В Кремле решили доверить выборы регионам
Архивное фото«Когда мне нужно, погода становится хорошей»
Как разогнать тучи над Россией силой разума
ОНФ заявило о намерении добиваться индексации всех грантов в области культуры
СМИ рассказали о возможных преемниках Тулеева
Все материалы
Мир
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Антиглобалисты в Гамбурге атаковали полицейский участок
США поддержали проведение в Нидерландах суда по крушению «Боинга» в Донбассе
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
Ветераны МВД и полицейские подрались в центре Киева
В СБУ заявили о задержании одного из командиров бригады ополчения ЛНР
В Мукачево исчезли улицы Бандеры и Шухевича и появился тупик Москаля
Киев назначит Януковичу адвоката для продолжения суда по делу о госизмене
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
ЦБ допустил возможность нового периода экономической нестабильности
ЦБ лишил лицензии московский банк «Легион»
Минюст определил признаки самозанятых
Из-за летних морозов овощи в России подорожали в полтора раза
Нацбанк Украины спрогнозировал снижение финансирования от МВФ
Банк России шокировали данные по инфляции в июне
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
«Дочка» «Ростеха» рассказала о закупке газовых турбин для Крыма
Мексиканский штат получит компенсацию от Ford за отказ от строительства завода
Российский авторынок вырос на 10 процентов за пять месяцев
УАЗ начнет выпуск праворульной модели внедорожника «Хантер» в 2018 году
Все материалы
Силовые структуры
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Индия получит из России 60 Ка-226Т в готовом виде
Военные получили два новых арктических «Терминатора»
СК возбудил еще два дела из-за артобстрелов мирных жителей в Донбассе
Газета сообщила об отставке ответственного за ядерное оружие генерала
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Россия отменила выход в открытый космос с МКС
Мультикультурализм назван причиной экономического кризиса в ЕС
НАСА показало «голову динозавра» на Марсе
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Все материалы
Спорт
Александра Костенюк«Женщины уступают просто из-за физиологии»
Чемпионка мира по шахматам — о противостоянии с мужчинами, Карякине и футболе
Бывший футболист сборной России рассказал о вреде лимита на легионеров
Теннисист съел залетевшего ему в рот муравья на Уимблдоне
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги
Шахматист Карякин раскрыл подробности беседы с Путиным
Олимпийская чемпионка получила тяжелую травму во время матча на Уимблдоне
Майкл ДжорданСпортсмем года
Плачущий Джордан и другие атлеты, ставшие мемами
Все материалы
Культура
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Госкино Украины заподозрили в миллионных кражах и разбазаривании средств
Умер писатель и сценарист «Нежного возраста» Александр Рекемчук
Джамала раскритиковала идею уведомлять СБУ о концертах российских артистов
Назван инициатор ареста украинского залога за «Евровидение»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
Русскоговорящих рассердила попытка американцев перевести на английский пословицы
Оставленный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал соцсети
Мать Сета Рогена похвалила сон после секса и поиздевалась над сыном в сети
Глава телеканала РБК уйдет из холдинга
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы Nike
Вирус незаметно подписал россиян на платные услуги
Все материалы
Ценности
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Dior разработал новый дизайн для скейтбордов
56-летняя Джулианна Мур стала лицом марки нижнего белья
Часовая мануфактура Jaquet Droz представила часы для аукциона Only Watch
Эмили Ратаковски разработала компенсирующую отсутствие кошелька сумку
Chanel выпустила драгоценности в честь яхты герцога Вестминстерского
Prada оденет женщин в перья
Все материалы
Путешествия
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пытавшийся прорваться в кабину пилота пассажир Delta ранил трех человек
Косатки выгнали отдыхающих из воды в Канаде
Прямые авиарейсы свяжут Москву и Бали
Проигравшие суд «Аэрофлоту» стюардессы начали критиковать коллег в соцсетях
Стены монастыря с видом на Казанскую башню (XVII век). Кириллов монастырь Шестьсот лет на посту
Как монастыри в вологодской глубинке влияли на историю России
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Отказавшаяся от пиццы австралийка похудела почти на 40 килограммов
Австралийка обмазалась тортом на свое 90-летие
Снимок сестры Ким Кардашьян в нижнем белье собрал почти три миллиона лайков
На конкурсе снимков дикой природы определили фотографию года
Все материалы
Машины, которые должны вернуться в РФ
Эти девять автомобилей обязаны появиться на рынке вслед за Nissan Juke
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
Тест: угадай стоимость автомобильных опций
Что будет, если нажать вообще все кнопки в конфигураторе
В США выставили на продажу 19-летний Mitsubishi за миллион долларов
Американцы выбрали претендентов на звание лучшего автомобиля года
Hyundai Sonata вернется в Россию с двумя моторами
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы