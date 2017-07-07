Полиция Киева пресекла попытку закидать посольство Польши коктейлями Молотова

В Киеве группа молодых людей намеревалась забросать посольство Польши бутылками с зажигательной смесью. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Во время отработки оперативной информации сотрудники полка полиции особого назначения остановили автобус и две машины на [улице] Богдана Хмельницкого (...). В автобусе и машинах нашли уже готовые коктейли Молотова», — говорится в сообщении.

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Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик подтвердила, что была задержана группа лиц, «которые планировали устроить провокации под одним из дипломатических учреждений», передает «РБК-Украина».

В феврале на ограде посольства Польши в Киеве активисты общественной организации «Черный комитет» (крыла запрещенного в России «Правого сектора») вывесили портрет Степана Бандеры.

Ранее в том же месяце во Львове неизвестные бросили бутылки с красной краской в здание польского консульства и оставили на заборе диппредставительства надпись «Наша земля».