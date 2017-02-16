На заборе посольства Польши в Киеве вывесили портрет Бандеры

На ограде посольства Польши в Киеве активисты общественной организации «Черный комитет» (крыла запрещенного в России «Правого сектора») повесили портрет Степана Бандеры. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает издание «Страна» со ссылкой на «Черный комитет».

На портрете было написано «Наша страна — наши герои». В сообщении активистов говорится, акция проведена из-за «откровенно антиукраинских заявлений высших чиновников Польши».

8 февраля во Львове неизвестные бросили бутылки с красной краской в здание консульства Польши и оставили на заборе дипломатического представительства надпись «Наша земля».

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Двумя днями ранее глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Бандеры.

В январе в польском Ряшеве студенты с Украины были избиты местными жителями за слова об украинском Львове.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики ОУН по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

