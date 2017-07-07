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МИД России раскрыл подробности встречи Лаврова и Тиллерсона

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ключевые вопросы международной и двусторонней повестки дня во время беседы на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что переговоры прошли в пятницу и продлились около часа.

Ранее 7 июля в Госдепартаменте США сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и США проведут встречу за закрытыми дверьми. Переговоры американского госсекретаря и российского министра иностранных дел состоялись до встречи президентов России и США.

У Тиллерсона в пятницу также запланированы встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем и мексиканским министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо.

Саммит G20 проходит в немецком городе Гамбург 7-8 июля.

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