Милонов попросил Минздрав запретить рекламу грудных имплантатов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил главу Минздрава России Веронику Скворцову наложить полный запрет на рекламу грудных имплантатов. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.Ру».

Милонов отметил, что сейчас пластическая хирургия вышла за рамки медицины и стала бизнесом на желании людей «соответствовать неким умозрительным канонам красоты». По мнению депутата, эти ориентиры находятся за чертой безопасности и угрожают здоровью стремящихся к ним женщинам. «Им никто не объяснил, что за свою новую грудь они могут заплатить своей жизнью», — посетовал Милонов.

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Установку имплантатов он сравнил с членовредительством. «Рекламировать такие услуги аморально и это не соответствует курсу нашего государства на оздоровление нации», — резюмировал депутат.

Депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов прокомментировал идею Милонова, отметив, что «Единая Россия» решила управлять внешним видом и красотой российских женщин. От запрета рекламы, считает Тумусов, недалеко и до запрета самих операций.

«Я не знаю других эстетических воззрений Виталия Милонова, но вдруг ему не нравится рыжий цвет волос? Обосновать запрет рекламы краски для волос не составит труда, ведь волосам она может нанести вред. Значит — давайте запретим окрашивание волос. Начнем сажать парикмахеров. А вдруг депутату не понравится маникюр? В конце концов, вдыхание паров лака может отрицательно сказаться на легких», — написал Тумусов в Facebook.

30 июня Виталий Милонов заявил о намерении попросить немецких епископов отлучить от церкви членов бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране. Этой процедуре, по мнению депутата, необходимо подвергнуть и канцлера Германии Ангелу Меркель.