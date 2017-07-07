ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) допускает возможность ограничения добычи нефти в Ливии и Нигерии (обе страны входят в ОПЕК). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей картеля.

Один из них отметил, что рост производства в этих странах мешает планам ОПЕК по поддержанию нефтяных котировок. «Нигерия начинает вызывать у нас беспокойство», — отметил другой собеседник газеты.

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По информации Международного энергетического агентства (МЭА), нефтедобыча в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года. Ее объем составил 740 тысяч баррелей в день. В Нигерии производство увеличилось до 1,5 миллиона бочек в сутки.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК плюс» (члены картеля и независимые производители). Ожидается, что на ней обсудят дальнейшие перспективы сделки.

Картель и независимые производители нефти в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.