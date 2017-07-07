Россия допустила пересмотр сделки по сокращению нефтедобычи

Россия готова рассмотреть предложения партнеров по изменению параметров глобальной сделки о сокращении нефтедобычи. Об этом в пятницу, 7 июля, заявили в Минэнерго, передает РИА Новости.

На предстоящей 24 июля встрече министров ОПЕК и независимых производителей могут прозвучать инициативы по радикальному снижению добычи, отметили в энергетическом ведомстве. «Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе, касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость», — сказал собеседник агентства.

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Ранее, 5 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на четырех российских чиновников сообщило, что Москва выступит против более радикального сокращения добычи нефти на предстоящей встрече министров ОПЕК и независимых производителей.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК плюс» (члены картеля и независимые производители). Ожидается, что на ней обсудят дальнейшие перспективы сделки. Комитет не только проводит мониторинг, но и имеет полномочия давать рекомендации относительно дальнейших шагов участников соглашения.

ОПЕК и независимые производители в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.