В Польше назвали угрозой стратегический союз России и Китая

Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что считает стратегический союз России и Китая «угрозой свободному миру». Об этом сообщает Onet.pl.

«В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет», — приводит РИА Новости слова министра.

По словам Мачеревича, Москва и Пекин вводили в заблуждение общественное мнение Запада, «создавая видимость конфликта между собой».

Польский министр обороны добавил, что Россию и Китай «объединяет прочный стратегический союз».

Как сообщает агентство, отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях «Морское взаимодействие — 2017».

Москва и Пекин активно развивают двусторонние связи и сотрудничество на международной арене. 3 июля с двухдневным визитом в российскую столицу приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией.

Перед этим лидеры России и Китая встречались в начале июня в Астане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе переговоров российский президент заявил, что визит председателя КНР — главное событие в отношениях Москвы и Пекина в этом году.