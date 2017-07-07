Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза

Доходы России от экспорта нефти в январе-мае нынешнего года выросли в годовом выражении на 47,5 процента до 38,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении поставки топлива снизились на 0,2 процента, до 105,6 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов из России за пять месяцев с начала года снизился на 0,9 процента, до 66 миллионов тонн. В денежном выражении он составил 25,5 миллиарда долларов.

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Зарубежные поставки пшеницы в январе-мае выросли на 20,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,07 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт пшеницы вырос на 25 процентов, до 1,8 миллиарда долларов. Более 95 процентов зерна — 9,6 миллиона тонн — были проданы в страны дальнего зарубежья.

По мнению председателя правительства России Дмитрия Медведева, дополнительные нефтяные доходы могут спровоцировать рост инфляции выше запланированных четырех процентов, если их направить на увеличение бюджетных расходов.

В феврале 2017 года российский Центробанк начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. В случае снижения цены ниже данной отметки Минфин может начать продажу валюты.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов.

В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по этому показателю Канаду и США. Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в 2016 году в 25 миллионов тонн, что на 14 процентов больше, чем годом ранее.