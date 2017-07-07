Избиение туристов в США попало на видео

Видео: nbcphiladelphia.com

Группа афроамериканских подростков избила и ограбила двух туристов в Филадельфии. Момент нападения был запечатлен камерами видеонаблюдения. Об этом сообщает телеканал NBC10.

Инцидент произошел в ночь на среду, 5 июля, в центральном районе города. Неизвестные набросились на отдыхающих 18 и 23 лет, сбили их с ног и начали наносить удары по голове. Они также похитили у путешественников мобильные телефоны и кошельки.

Мужчина, работавший в кафе рядом с местом происшествия, поспешил на помощь пострадавшим. По его словам, они оба оказались иностранцами. Туристы были госпитализированы. Выяснилось, что одному из них сломали нос, другому повредили глаз. Полиция Филадельфии разыскивает нападавших.