Пять вузов попали под санкции Рособрнадзора

Рособрнадзор принял санкции в отношение пяти вузов по итогам проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двум из них — филиалу Казанского федерального университета в Набережных Челнах и Воронежскому филиалу Московского гуманитарно-экономического университета — запретили прием абитуриентов.

Также ведомство приостановило действие лицензий у Московского банковского института и Липецкого института управления. Частично лишен аккредитации Институт дружбы народов Кавказа.

2 июня Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в Байкальский гуманитарный институт и Институт международной торговли и права в Москве. А Московская академия экономики и права была лишена госаккредитации.

Лишение аккредитации означает не прекращение работы вуза, а только то, что он не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от призывной службы в армии.