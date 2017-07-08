МИД Греции обвинил Турцию в срыве международной конференции по Кипру

Греция обвинила Турцию в срыве международной конференции по Кипру. Как говорится в сообщении МИД Греции «Международная конференция по Кипру: жестокая правда», Анкара показала, что желает укрепить свое военное присутствие на Кипре, несмотря на обещания генеральному секретарю ООН.

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«Три дня назад министр иностранных дел Турции прямо озвучил позицию Анкары, согласно которой ей нужны права, чтобы иметь возможность вмешиваться в дела всего Кипра, когда она сочтет это целесообразным», — отметили в ведомстве.

«Турецкая сторона также показала в ходе конференции, что продолжит нарушать достигнутые договоренности, чтобы обеспечить и увековечить свое военное присутствие на Кипре. Турция завела конференцию в Кран-Монтана в тупик», — посетовали в министерстве.

В 1974 году после военного переворота, предпринятого сторонниками присоединения Кипра к Греции, Турция под предлогом защиты проживающих на острове соотечественников отправила на Кипр 30-тысячный экспедиционный корпус и оккупировала треть кипрской территории. Там была создана Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. В 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, при этом в качестве условия вступления в ЕС Турции Брюссель потребовал, чтобы Анкара признала суверенитет Республики Кипр надо всей территорией острова.