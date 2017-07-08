МИД Греции обвинил Турцию в срыве международной конференции по Кипру

Греция обвинила Турцию в срыве международной конференции по Кипру. Как говорится в сообщении МИД Греции «Международная конференция по Кипру: жестокая правда», Анкара показала, что желает укрепить свое военное присутствие на Кипре, несмотря на обещания генеральному секретарю ООН.
«Три дня назад министр иностранных дел Турции прямо озвучил позицию Анкары, согласно которой ей нужны права, чтобы иметь возможность вмешиваться в дела всего Кипра, когда она сочтет это целесообразным», — отметили в ведомстве.
«Турецкая сторона также показала в ходе конференции, что продолжит нарушать достигнутые договоренности, чтобы обеспечить и увековечить свое военное присутствие на Кипре. Турция завела конференцию в Кран-Монтана в тупик», — посетовали в министерстве.
В 1974 году после военного переворота, предпринятого сторонниками присоединения Кипра к Греции, Турция под предлогом защиты проживающих на острове соотечественников отправила на Кипр 30-тысячный экспедиционный корпус и оккупировала треть кипрской территории. Там была создана Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. В 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, при этом в качестве условия вступления в ЕС Турции Брюссель потребовал, чтобы Анкара признала суверенитет Республики Кипр надо всей территорией острова.