Генсек ООН назвал Кипр будущим символом надежды

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Кипр будущим символом надежды для Организации Объединенных Наций и всего человечества. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на конференции в Женеве, Гутерреш в присутствии лидеров обеих частей острова — грека Никоса Анастасиадиса и турка Мустафы Акынджи — заявил: «Наша цель — достичь необходимых результатов, но если мы хотим заняться этим серьезно, нам понадобится время. Мы сталкиваемся со множеством ситуаций, которые могут иметь катастрофические последствия, и отчаянно нуждаемся в символе надежды. Я от всей души надеюсь, что Кипр сможет стать таким символом». При этом генсек предупредил, что в ближайшем будущем объединения острова по итогам переговорного процесса ждать не стоит.

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В 1974 году после военного переворота, предпринятого сторонниками присоединения Кипра к Греции, Турция под предлогом защиты проживающих на острове соотечественников отправила на Кипр 30-тысячный экспедиционный корпус и оккупировала треть кипрской территории. Там была создана Турецкая республика Северного Кипра — формально независимое государство, признанное только Анкарой. В 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, при этом в качестве условия вступления в ЕС Турции Брюссель потребовал, чтобы Анкара признала суверенитет Республики Кипр надо всей территорией острова.