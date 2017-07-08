Мединский прокомментировал свои слова о «показательной порке» музейщиков

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский раскритиковал журналистов, распространивших его цитату о «показательной порке» недобросовестных музейщиков. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

«Весь интернет забит новостями про публичную порку. (...) Пожалуйста, не гонитесь за дешевыми сенсациями, не выдергивайте слова из контекста. И вообще, не надо относиться к себе слишком серьезно», — обратился министр к работникам СМИ.

В ходе заседания коллегии Минкультуры в Царском Селе Мединский также прояснил, что означало его высказывание.

«Принят новый принцип внесения данных в единый музейный каталог. Ранее эта практика была очень сложной, почти неисполнимой. (...) Музейщики добивались изменения этого законодательства, и мы гордимся тем, что это удалось сделать. (...) Если, конечно, найдутся руководители музеев, которые вообще игнорируют законодательно и даже не приступили к этой работе, и специально созданная комиссия не найдет для этого объективных причин, мы будем принимать меры в соответствии с действующим законодательством», — заключил глава ведомства.

Ранее 8 июля Мединский предложил наказывать администрации тех музеев, которые до конца года не будут представлены в едином электронном каталоге музейного фонда России.

«Давайте по итогам года отметим лучшие музеи, региональные и федеральные, и, соответственно, худшие музеи. (...) Составьте рейтинг, первая и последняя десятка. С последней будем разбираться. (...) Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, значит, перейдем к национальной русской игре — показательная порка», — сказал тогда министр культуры.