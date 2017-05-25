Мединский отказался «попадать в новости» с комментарием по Серебренникову

Министр культуры Владимир Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг обысков у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, поскольку побоялся, что из-за этого все забудут о музейной выставке «Интермузей» в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 25 мая.

«Вы знаете, я бы сейчас не хотел комментировать эту тему, потому что иначе только этот комментарий попадет в новости», — заявил глава Минкульта. Он пообещал высказаться об обысках в «Гоголь-центре» позже.

Мединский также отказался высказаться по поводу вклада Серберенникова в развитие современного искусства в России.

Международный фестиваль «Интермузей-2017» проходит в московском «Манеже» с 25 по 29 мая.

23 мая в Минкульте заявили, что не обладают информацией об обысках в «Гоголь-центре». «Министерство культуры не имеет никакого отношения к Кириллу Серебренникову, он нам не подведомственный, что у него происходит — мы не в курсе», — подчеркнул первый замглавы ведомства Владимир Аристархов.

Следственные действия в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли во вторник, 23 мая. Представители правоохранительных органов объяснили это расследованием уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию российского современного искусства. В рамках дела задержаны бывший глава автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Серебренников фигурирует в расследовании как свидетель.