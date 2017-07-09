Белый дом анонсировал старт диалога России и США после встречи Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в немецком Гамбурге дали старт совместной работе России и США над проблемами международной повестки дня. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер на борту самолета из Германии в Вашингтон, передает ТАСС.
«Никакие проблемы на этой встрече не были решены, никто этого не ожидал. Но она стала началом диалога по определенному набору сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем совместно работать», — заявил Макмастер. По его мнению, наиболее важным в двухчасовой беседе президентов стала демонстрация «важности наличия двусторонних отношений с Россией».
Первая встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла 7 июля, в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Беседа продлилась дольше двух часов, при том что российская сторона отводила на нее около часа, а американская — 30 минут. Путин и Трамп обсудили как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и конфликт на Украине. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, политикам удалось достичь конкретных договоренностей, в частности, по ускорению процесса назначения послов двух стран и созданию рабочей группы по вопросам кибербезопасности.
В субботу 8 июля президент России выразил уверенность в том, что ему удалось установить личные взаимоотношения с американским лидером. Он также отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека».