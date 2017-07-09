Белый дом анонсировал старт диалога России и США после встречи Путина и Трампа

Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в немецком Гамбурге дали старт совместной работе России и США над проблемами международной повестки дня. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер на борту самолета из Германии в Вашингтон, передает ТАСС.

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«Никакие проблемы на этой встрече не были решены, никто этого не ожидал. Но она стала началом диалога по определенному набору сложных проблем, над которыми мы теперь начинаем совместно работать», — заявил Макмастер. По его мнению, наиболее важным в двухчасовой беседе президентов стала демонстрация «важности наличия двусторонних отношений с Россией».

Первая встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла 7 июля, в первый день саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Беседа продлилась дольше двух часов, при том что российская сторона отводила на нее около часа, а американская — 30 минут. Путин и Трамп обсудили как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и конфликт на Украине. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, политикам удалось достичь конкретных договоренностей, в частности, по ускорению процесса назначения послов двух стран и созданию рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

В субботу 8 июля президент России выразил уверенность в том, что ему удалось установить личные взаимоотношения с американским лидером. Он также отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека».