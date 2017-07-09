В ОПЕК отчитались о перевыполненных обязательствах по сокращению добычи нефти

Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, перевыполнили свои обязательства. Об этом, как в воскресенье, 9 июля, сообщает РИА Новости, рассказал журналистам генсек организации Мохаммед Баркиндо.

Он уточнил, что участники соглашения сократили добычу в шестом месяце 2017 года на 106 процентов. «Это значительно больше, чем в мае», — добавил Баркиндо.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК плюс» (члены картеля и независимые производители). Ожидается, что на ней обсудят дальнейшие перспективы сделки. Комитет не только проводит мониторинг, но и имеет полномочия давать рекомендации относительно дальнейших шагов участников соглашения.

ОПЕК и независимые производители в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.

