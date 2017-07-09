Венесуэла захватила лидерство после первого дня чемпионата Панамерики по самбо

150 спортсменов из 22 стран стали участниками стартовавшего в субботу, 8-го июлятдесятого по счету чемпионата Панамерики по самбо. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первый день соревнований было разыграно 13 комплектов наград. Наибольшее количество золотых медалей завоевали самбисты сборной Венесуэлы, первенствовавшие в весовых категориях до 48 килограмм (женщины), до 52 килограмм (мужчины) и до 62 килограмм (мужчины). По две награды высшего достоинства в копилку своих сборных положили спортсмены США и Канады. Еще по одной золотой медали выиграли самбисты Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Доминиканской республики и хозяева турнира колумбийцы.

Накануне чемпионата Панамерики там же состоялась встреча представителей 22 национальных федераций Панамерики, первый в истории панамериканских чемпионатов судейский семинар под руководством арбитра международной категории Карлоса Гомеза, а также антидопинговый семинар для тренеров и представителей команд.

Турнир проходит в Колумбии в городе Гвадалахара-де-Буга (Колумбия) при поддержке Международной федерации самбо (ФИАС), Национального олимпийского комитета Колумбии, а также муниципалитета города. Генеральным спонсором турнира является российская компания «Роснефть».

Соревнования завершатся в воскресенье, 9-го июля.