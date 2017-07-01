Узбекистан выиграл девять золотых медалей в первый день чемпионата Азии по самбо

Чиа-Вен Тсоу (Китайский Тайбэй) — бронзовый призер Чемпионата Азии по самбо в весовой категории до 48 кг среди женщин

Сборная Узбекистана по самбо завоевала девять золотых медалей в первый день чемпионата Азии по самбо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Имена призеров опубликованы на сайте Международной федерации самбо.

Узбекская сборная стала самой успешной в первый день турнира, на втором месте — команда Казахстана, завоевавшая семь наград высшей пробы. По два золота в активе сборных Таджикистана и Туркменистана, одно — у команды Киргизии.

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Турнир, спонсором которого является «Роснефть», проходит с 30 июня по 2 июля в столице Узбекистана Ташкенте.

На проходившем в Минске чемпионате Европы победы одержали мужская и женская сборные России.