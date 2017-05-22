Женская и мужская сборные России победили на ЧЕ по самбо в Минске

Сборная России победила в командном зачете чемпионата Европы по самбо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

В воскресенье, 21 мая, россияне завоевали семь золотых медалей. В соревнованиях женщин первенствовали Анастасия Валова (весовая категория до 56 килограммов) и Анастасия Хомячкова (до 68 килограммов). На турнире мужчин награды высшей пробы завоевали Владимир Березовский (до 62 килограммов) и Али Куржев (до 82 килограммов). В мужских соревнованиях по боевому самбо золотые медали выиграли Владимир Ламанов (до 52 килограммов), Павел Пантелеев (до 68 килограммов) и Султан Алиев (до 90 килограммов).

Таким образом, сборная России заняла первое место в общем зачете во всех трех дисциплинах. Всего на счету россиян 18 золотых медалей (пятеро — первый день, шестеро — во второй и семеро — в третий).

Чемпионат Европы, спонсором которого является «Роснефть», проходил в Минске с 19 по 21 мая. Турнир проводился в 45-й раз и в третий раз в Белоруссии.