Шесть россиян завоевали золотые медали во второй день ЧЕ по самбо в Минске

Шестеро россиян завоевали золотые медали чемпионата Европы по самбо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

В субботу, 20 мая, обладателями награды высшей пробы стала Анастасия Поликарпова (весовая категория до 52 килограммов). В финале россиянка оказалась сильнее украинки Марии Буйок. В мужском турнире золотые медали выиграли Владимир Гладких (до 57 килограммов) и Вячеслав Михайлин (до 100 килограммов).

«Эта виктория продолжает мою победную серию: сначала я выиграл два чемпионата Европы, потом два чемпионата мира, теперь снова чемпионат Европы — для себя и для моей школы "Самбо-70"», — сказал после победы Михайлин.

В соревнованиях по боевому самбо чемпионами стали три россиянина: Александр Саликов (до 62 килограммов), Икрам Алискеров (до 82 килограммов) и Денис Гольцов (до 100 килограммов). В финале они победили украинцев Александра Воропаева, Дмитрия Батока и Размика Тонояна соответственно.

Чемпионат Европы, спонсором которого является «Роснефть», проходит в Минске с 19 по 21 мая. Турнир проводится в 45-й раз и в третий раз в Белоруссии.