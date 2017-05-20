Пятеро россиян завоевали золотые медали в первый день ЧЕ по самбо

Пятеро россиян завоевали золотые медали чемпионата Европы по самбо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо.

В пятницу, 19 мая, обладателями наград высшей пробы стали Елена Бондарева (весовая категория до 48 килограммов), Михаил Полянсков (до 90 килограммов), Михаил Мохнаткин (до 100 килограммов), Ованес Абгарян (до 74 килограммов) и Курбан Магомедов (до 57 килограммов).

В финале Магомедов победил украинца Андрея Кучеренко. «Я выигрывал чемпионат Европы в 2012 году в Москве, и с тех пор долго, но безуспешно пытался пробиться в сборную. Не мог подняться на чемпионате России выше третьего места, пять лет участвовал в отборе, и наконец пробился. Я счастлив, что после этих неудач все-таки оказался на чемпионате Европы и выиграл его», — сказал Магомедов после финала.

Чемпионат Европы, спонсором которого является «Роснефть», проходит в Минске с 19 по 21 мая. Турнир проводится в 45-й раз и в третий раз в Белоруссии.