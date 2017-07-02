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Казахстан и Узбекистан стали самым успешными командами второго дня ЧА по самбо

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Немат Йокубов (Узбекистан) — победитель Чемпионата Азии по самбо в весовой категории до 90 кг среди мужчин
Немат Йокубов (Узбекистан) — победитель Чемпионата Азии по самбо в весовой категории до 90 кг среди мужчин

Сборные Казахстана и Узбекистана стали самыми успешными командами второго дня чемпионата Азии по самбо. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Имена победителей и призеров опубликованы на сайте Международной федерации самбо (FIAS).

Казахстанская и узбекская команды завоевали по шесть золотых медалей в субботу, 1 июля. По три награды высшей пробы — у сборных Туркмении и Монголии. Две — в активе команды Таджикистана, одна — у Киргизии.

Победитель чемпионата Азии в весовой категории до 90 килограммов среди мужчин Немат Йокубов (Узбекистан) рассказал о своем коронном приеме. «Сегодня в финале и полуфинале я победил благодаря моему любимому приему — "Мельница". Я занимаюсь самбо с 10 лет, и мельница стала моим коронным приемом. Некоторые думают, что это опасно для противника, но это не так. При падении энергия массы тела уходит за противника, а не на него, и он не травмируется. Отныне моя цель — "золото" на чемпионате мира», — сказал Йокубов.

В первый день соревнований самой успешной командой была сборная Узбекистана, завоевавшая девять золотых медалей.

Турнир, спонсором которого является «Роснефть», проходит с 30 июня по 2 июля в столице Узбекистана Ташкенте.

На чемпионате Европы в Минске победы одержали мужская и женская сборные России.

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