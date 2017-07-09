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Соглашение об отмене виз между Россией и Самоа вступило в силу

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9 июля вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований, подписанное правительствами России и государством Самоа в Тихом океане. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Теперь граждане обеих стран, которые не намерены осуществлять трудовую деятельность, а также учиться, могут свободно въезжать и находиться на территории другого государства не более 60 дней.

Соглашение об отмене виз было подписано правительствами России и Самоа в Веллингтоне (Новая Зеландия) в апреле 2017 года.

Впрочем, новые правила больше касаются граждан Самоа, которые получили возможность свободного въезда в Россию. Россияне же и до 9 июля могли приезжать в Самоа без оформления визы — ее можно было получить на границе по прибытию.

Независимое государство Самоа расположено в южной части Тихого океана. Добраться до столицы страны Апиа из России можно только с пересадками — в Новой Зеландии, Австралии, на Фиджи. Государство Самоа часто путают с Американским Самоа, куда для въезда гражданам России требуется виза.

Ранее в 2017 году визы для россиян отменила ЮАР, а ОАЭ и Катар начали выдавать визы по прилете. Въезжать в Армению с февраля можно по внутрироссийскому паспорту.

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