Минобороны раскритиковало утверждение Киева о «контрактнике» Агееве

Россиянин Виктор Агеев, задержанный на востоке Украины, по окончании срочной службы в 2016 году уволился в запас и больше не имел отношения в Вооруженным силам. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передаетРИА Новости .

«Обратили внимание на телесюжет одного из украинских телеканалов с якобы очередным "признанием" задержанного в Луганской области Виктора Агеева. Прежде всего, обращает внимание "рваный" монтаж так называемого "интервью", представляющий "нарезку" с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов и фраз из речи Агеева», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве предположили, что сюжет об Агееве «лепился» спецслужбами Украины в большой спешке исключительно к визиту представителей администрации США.

«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из этой части не мог там с Агеевым подписывать контракт. Он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения. Задержанный на видеокадрах с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего», — утверждают силовики.

В министерстве отметили, что в эфир «по недосмотру СБУ» попали кадры, на которых Агеев рассказывает, что так называемый «контракт», и свое «воинское звание» «ефрейтор» он подписывал и получал в Луганске, где нет российских военнослужащих.

Информация о том, что гражданин России Виктор Агеев попал в плен к украинским силовикам в ходе боев под Луганском, появилась 28 июня. Утверждалось, что Агеев — военнослужащий, якобы он был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в российской армии по контракту. В интернете также появились фотографии якобы паспорта и военного билета Агеева.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о том, что ведомство не занимается судьбой Агеева, не соответствуют действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пообещал, что Москва выполнит все дипломатические процедуры по защите соотечественника.