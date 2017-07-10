Вертолеты Ка-52 получат складывающиеся лопасти

Сухопутная модификация вертолета Ка-52 получит в ходе модернизации складывающиеся лопасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолеты России».

«Так как складывание лопастей уже освоено, рассматривается возможность применения данной технологии и при производстве сухопутной модификации этого вертолета», — рассказали в «Вертолетах России». Модернизация позволит хранить вертолет в ангарах, что дает сухопутной версии Ка-52 принципиальное преимущество.

Ранее заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов заявлял, что Минобороны России намерено модернизировать вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с учетом боевого опыта в Сирии.

Механизм складывания лопастей для вертолетов семейства Ка-50/Ка-52 был впервые отработан на версии Ка-52К «Катран». Это палубная модификация машины, которая разрабатывалась с прицелом на использование с десантных кораблей типа «Мистраль».

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» запущен в серийное производство в 2008 году. Машина стала развитием вертолета Ка-50 «Черная акула»; основным отличием является экипаж из двух человек вместо одного и полностью новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

До 2020 года Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» должна построить для Минобороны 140 вертолетов типа Ка-52, не считая Ка-52К для морской авиации. На данный момент в войска уже переданы более 100 вертолетов.