YSL Beaute обновил «секретную» коллекцию макияжа СС-кремами

Французский парфюмерный бренд YSL Beaute обновил коллекцию косметических средств Top Secret. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля. В линейке появились новые кремы для подготовки кожи к нанесению макияжа.

Речь идет о СС-кремах, которые корректируют тон кожи и увлажняют ее. В линейке представлены абрикосовый, розовый и лавандовый оттенки.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

Одна из новинок марки — коллекция под названием Star. В линейку вошел хайлайтер Touche Eclat и тушь, которая придает ресницам эффект накладных Volume Effect Faux Cils. Еще одна новинка — лак для ногтей. Он выпущен ограниченной серией, состоит из прозрачной основы, глянцевых черных точек и золотых металлических звездочек.