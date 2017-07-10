Три бортпроводника пострадали после возгорания в британском лайнере

Трем бортпроводникам потребовалась медицинская помощь после возгорания в салоне лайнера британской авиакомпании Thomson Airways. Об этом пишет Metro.co.uk.

Инцидент произошел в субботу, 8 июля, вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта Манчестера в испанский город Жирона. По предварительным данным, на борту самолета загорелась печка.

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По этой причине лайнер вынужденно сел в лондонской авиагавани Гатвик, где его встретили сотрудники экстренных служб. Трем бортпроводникам, отравившимся дымом, пришли на помощь врачи.

Были ли пострадавшие госпитализированы, не уточняется, однако известно, что их сменили другие стюарды. Как заявил представитель Thomson Airways, после проверки лайнера специалисты пришли к выводу, что он готов к полету.

В мае текущего года самолет этого чартерного перевозчика экстренно приземлился в США после того, как две стюардессы на его борту потеряли сознание из-за токсичного газа.