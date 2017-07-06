Летевший в Киев голландский лайнер развернули по соображениям безопасности

Лайнер нидерландской авиакомпании KLM, следовавший из Амстердама в Киев, вернули в аэропорт вылета. Об этом сообщает портал «Европейская правда».
Инцидент произошел в среду, 5 июля. По словам пассажиров рейса KL1387, самолет развернули примерно через полчаса после отправления из амстердамского аэропорта Схипхол. Однако о возвращении в нидерландскую авиагавань путешественникам официально объявили лишь тогда, когда лайнер уже начал снижаться.
Представители KLM объяснили случившееся соображениями безопасности, не вдаваясь в подробности. Пассажиров попросили пройти в телескопический трап и подождать, пока им не подготовят новое воздушное судно.
Согласно данным на сайте аэропорта Борисполь, самолет сел в Киеве в 00:20 6 июля (время совпадает с московским).
В июне британский пассажирский лайнер, следовавший из Манчестера на Кубу, вернулся в аэропорт из-за поломки крыла.