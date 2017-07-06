Летевший в Киев голландский лайнер развернули по соображениям безопасности

Лайнер нидерландской авиакомпании KLM, следовавший из Амстердама в Киев, вернули в аэропорт вылета. Об этом сообщает портал «Европейская правда».

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Инцидент произошел в среду, 5 июля. По словам пассажиров рейса KL1387, самолет развернули примерно через полчаса после отправления из амстердамского аэропорта Схипхол. Однако о возвращении в нидерландскую авиагавань путешественникам официально объявили лишь тогда, когда лайнер уже начал снижаться.

Представители KLM объяснили случившееся соображениями безопасности, не вдаваясь в подробности. Пассажиров попросили пройти в телескопический трап и подождать, пока им не подготовят новое воздушное судно.

Согласно данным на сайте аэропорта Борисполь, самолет сел в Киеве в 00:20 6 июля (время совпадает с московским).

В июне британский пассажирский лайнер, следовавший из Манчестера на Кубу, вернулся в аэропорт из-за поломки крыла.