США сняли ограничения на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways

Авиакомпания Kuwait Airways в своем Twitter сообщила о том, что американские власти сняли ограничения на провоз электроники в салонах самолетов авиакомпании, направляющихся в США.

«Теперь наши пассажиры, следующие из международного аэропорта Кувейта в аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке, могут в полете пользоваться своими личными электронными устройствами», — сообщила компания.

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6 июля американские власти отменили запрет на провоз крупных электронных устройств на борту самолетов авиакомпании Qatar Airways, направляющихся в эту страну. Это стало возможным благодаря тому, что международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе выполнил новые требования властей США по авиабезопасности.

5 июля, стало известно, что Вашингтон снял аналогичный запрет для лайнеров, направляющихся в Америку из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. Ранее в этом же месяце провозить гаджеты в ручной клади разрешили пассажирам, вылетающим в США из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

В марте текущего года американские власти запретили транспортировать устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, на борту самолетов, направляющихся в страну из ряда государств Ближнего Востока, Азии и Африки.

Помимо Кувейта, Катара, Турции и ОАЭ, подобные меры коснулись Египта, Иордании, Марокко и Саудовской Аравии. Такую инициативу объяснили ростом террористической угрозы на борту лайнеров.